Pane elétrica causa princípio de incêndio no Hospital São Luiz em São Paulo; pacientes são evacuados

Episódio aconteceu na manhã desta quinta-feira, 11, no segundo andar da unidade hospitalar; no total, 47 pessoas foram transferidas para outras unidades

Reprodução / Twitter @APDMauricio Uma pane elétrica no Hospital São Luiz do Morumbi, em São Paulo, causou fumaça no prédio



Uma pane elétrica ocorreu na manhã desta quinta-feira, 11, no Hospital São Luiz do Morumbi, localizado na zona sul de São Paulo, causando fumaça no prédio. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o problema foi identificado em um equipamento elétrico no segundo andar do hospital. A corporação está realizando ventilação no local e não há registro de vítimas. O Hospital São Luiz Morumbi confirmou que houve uma pane em um equipamento eletrônico, o que resultou na fumaça e dificultou o funcionamento adequado de duas unidades de terapia intensiva. Inicialmente, a instituição médica havia informado que não havia feridos e nenhum paciente teve seu tratamento prejudicado, sendo 12 pacientes transferidos para outras unidades hospitalares “por precaução”. Contudo, em novo comunicado, o hospital atualiza o número para 47 transferidos e informa que uma mulher de 94 anos sofreu uma parada cardíaca durante o evento e morreu. “Lamentamos o falecimento da paciente e estamos prestando toda assistência aos familiares”, diz o comunicado.

08h38 Fumaça em Hosp., r. Eng. Oscar Americano, – Morumbi. Não há informações de vítms e a área de UTI não há intercorrências. Primeiras informações, fumaça sem fogo, os bombeiros estão no local, realizando exploração. Empenho de 1 vtr. Aguardamos mais informações do local. — Corpo de Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) January 11, 2024