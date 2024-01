Homem é preso em Miami ao tentar invadir casa da cantora Shakira

Identificado como Daniel John Valtier, stalker recebeu ordem de restrição para não se aproximar da cantora colombiana e cobrança de fiança de US$ 100 mil

Reprodução/Instagram/@shakira Além de não poder se aproximar de Shakira, Valtier também recebeu ordens para não enviar mais presentes para a artista



Um homem de 56 anos, identificado como Daniel John Valtier, foi preso ao tentar invadir a casa da cantora Shakira em Miami, nos Estados Unidos. O caso aconteceu na última segunda-feira, 8, mas veio a público apenas na quarta, 10. Segundo informações de jornais locais, o indivíduo afirmava ser marido da artista e já havia enviado presentes para sua residência, como garrafas de vinho, chocolates e brinquedos. Os seguranças de Shakira já estavam em alerta devido às postagens feitas por Valtier nas redes sociais, nas quais ele declarava que se casaria com a cantora e que os dois abririam um negócio juntos. Além disso, o homem afirmava ter amizade com os filhos da colombiana, mencionando seus nomes e outros dados pessoais.

Os seguranças ficaram mais preocupados quando o stalker fez uma publicação informando que estava indo até a casa da cantora e exibindo um cartão de motel que comprovava sua presença na Flórida. Contudo, Valtier foi detido no exato momento em que apareceu na frente da casa de Shakira. Ele foi acusado de perseguição e compareceu ao tribunal no dia seguinte. Os promotores buscavam pedir uma fiança de US$ 50 mil, mas o juiz decidiu aumentar o valor para US$ 100 mil após o homem afirmar que não obedeceria a ordem de restrição por ser casado com a cantora. Além de não poder se aproximar de Shakira, Valtier também recebeu ordens para não enviar mais presentes para a artista.