Pane na Linha 3-Vermelha do metrô de São Paulo obriga passageiros a caminharem sobre os trilhos

Pelas redes sociais, internautas relataram momentos de desespero na hora do ocorrido

Reprodução / X @beraresgm Passageiros caminham na escuridão sobre os trilhso do metrô de São Paulo



Passageiros que estavam na Linha 3 – Vermelha do metrô de São Paulo no início da noite desta quinta-feira, 1º, foram obrigados a descer do veículo na estação Belém, na Zona Leste, após a operação ter sido interrompida. Em nota, o metrô afirmou que o esvaziamento do trem teve inicio às 18h34 para que pudesse ser retirado de circulação. O incidente acabou prejudicando a Linha 1 – Azul que teve sua velocidade reduzida, “para equilibrar o fluxo na transferência da estação Sé”. “Por medida de segurança, a circulação foi interrompida e a energia retirada, até a remoção de todos os passageiros com segurança. Como reflexo, a velocidade da Linha 1 – Azul foi reduzida”, afirma o comunicado. Até às 20h desta quinta-feira, o metrô havia confirmado que a operação entre as estações Corinthians-Itaquera e Tatuapé estava normalizada, contudo, o restante da linha até Palmeiras-Barra Funda continuava paralisado. Pelas redes sociais, passageiros que precisaram descer do trem e andar sobre os trilhos compartilharam o ocorrido. “Também as pessoas estão presas no túnel, passando mal”, disse uma usuária do X (antigo Twitter). Confira:

Tambem as pessoas estao presas no tunel, passando mal pic.twitter.com/HASNO9Dw2A — Aninha 🏳️‍🌈 (@_analilith) February 1, 2024

apresento pra vocês o caos do metrô de são paulo na linha vermelha em plena quinta-feira às 18h00 pic.twitter.com/vXAI1WJBYt — 𝓙𝓾𝓫𝓼 ✨ (@beraresmg) February 1, 2024