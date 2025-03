Panfletos em bomba caseira no terminal Pinheiros citavam partido comunista

Papéis traziam a descrição ‘Partido Comunista do Brasil’, que nega qualquer envolvimento com o ocorrido, porém o associando à sigla do PCB

Reprodução O PCdoB considera a ação uma tentativa de desinformação



Na manhã desta quarta-feira (12) o terminal Pinheiros, localizado em São Paulo, foi alvo de uma situação alarmante envolvendo artefatos explosivos. Um homem deixou duas sacolas em uma das plataformas, resultando em uma explosão antes da chegada das autoridades. Apesar do susto, não houve feridos ou danos significativos. Os artefatos deixados continham panfletos com mensagens políticas que foram atribuídas ao Partido Comunista do Brasil (PCdoB). No entanto, o partido se apressou em negar qualquer ligação com o incidente, afirmando que os símbolos e siglas presentes nos materiais não correspondem aos utilizados por eles.

O PCdoB considera a ação uma tentativa de desinformação. Em resposta ao ocorrido, o Diretório Estadual do PCdoB anunciou que está tomando medidas legais para investigar a situação e identificar os responsáveis pela provocação. A direção do partido enfatizou que não compactua com atos de violência e que a confusão gerada visa desestabilizar a opinião pública. Após a explosão, o Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) da Polícia Militar foi acionado para realizar a investigação. O técnico explosivista que atuou no local confirmou que o segundo objeto deixado também apresentava potencial explosivo, o que levou a uma rápida mobilização das forças de segurança.

A explosão causou pânico entre os trabalhadores do terminal, que relataram momentos de tensão e confusão. Apesar do incidente, a operação do terminal continuou, com ajustes nas plataformas de embarque para garantir a segurança dos usuários e a normalidade do serviço.

