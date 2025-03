Tenente do Gate diz que responsáveis por explosão no Terminal Pinheiros estavam com máscaras e capuzes

Agente deu detalhes sobre o incidente na zona oeste de São Paulo em entrevista ao Morning Show; câmera de segurança registrou imagem dos suspeitos

Reprodução/Jovem Pan News Os explosivos estariam dentro de duas sacolas deixadas no terminal



Uma explosão de pequenas proporção aconteceu nesta manhã de terça-feria (12), no Terminal de Pinheiros, em São Paulo. A polícia foi acionada e a área foi isolada. A perícia constatou a existência de uma segunda bomba, que não explodiu e foi desarmada pelo esquadrão anti-bomba, com a utilização de um traje anti fragmentação. Os explosivos estariam dentro de duas sacolas deixadas no terminal. Segundo o primeiro-tenente do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate), Vitor Haddad, dois suspeitos deixaram os artefatos no local com blusas de capuz e utilizando máscaras. O poder dos armamentos ainda não pode ser definido.

Entenda o caso

Na manhã desta terça-feira (12), o Terminal Pinheiros, situado na zona oeste de São Paulo, foi palco de um incidente alarmante. Uma explosão, causada por um artefato aparentemente caseiro, levou ao isolamento de parte do terminal. A bomba foi encontrada em uma sacola, envolta em papelão, e a explosão ocorreu por volta das 7h40, conforme relatos de usuários. Imediatamente após o incidente, o Grupo de Ações Táticas Especiais da Polícia Militar foi acionado para avaliar a situação e garantir que não houvesse mais riscos para os frequentadores do terminal. Até o momento, não há registro de feridos. As autoridades permanecem no local, monitorando a situação de perto para assegurar a segurança de todos os usuários.

