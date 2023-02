Papa Francisco presta solidariedade às vítimas das chuvas no litoral norte de São Paulo

Vídeo em que o pontífice envia suas orações foi publicado nas redes sociais pela prefeitura de São Sebastião

Vincenzo PINTO / AFP Papa Francisco envia orações às vítimas das tempestades no litoral norte de São Paulo



O Papa Francisco enviou orações para as vítimas dos fortes temporais que atingiram o litoral norte de São Paulo no último domingo, 19. O vídeo do pontífice máximo da Igreja Católica foi publicado pelo perfil oficial da prefeitura de São Sebastião, cidade mais afetada, numa rede social. “Muitos estão desaparecidos, muitos afetados. Faço chegar minha proximidade, faço chegar a certeza da minha oração. Que Deus os abençoe muito e que Jesus os acompanhe e os console. E que a virgem os proteja”, diz o Papa no vídeo. A mensagem de solidariedade foi gravada pelo nesta sexta-feira, 24, pelo frei Hans Stapel, ligado a uma entidade beneficente. Ele pediu mensagem ao Papa Francisco por causa para transmiti-la em um evento que ocorre neste sábado, 25, em Aparecida.