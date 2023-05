Paralisação de 9 concessionárias atrasa saída de ônibus em São Paulo, afirma SPTrans

Circulação dos veículos tem sido ‘normalizada gradativamente’ pelo órgão, que já solicitou apoio do policiamento nas garagens para garantir a realização do transporte na capital paulista

A saída dos ônibus gerenciados pela SPTrans na capital paulista registrou atraso nesta segunda-feira, 28, por conta de uma paralisação parcial de motoristas e cobradores, que pedem melhoria salarial. Em comunicado enviado á Jovem Pan por volta das 6h, a SPTrans informou que o início da operação apresentou atraso em nove concessionárias do sistema e que a circulação tem sido “normalizada gradativamente”. “A SPTrans solicitou apoio do policiamento nas garagens irá registrar Boletim de Ocorrência para que os envolvidos na interrupção de serviço essencial à população sejam responsabilizados, além de estar aplicando, de forma automática, as autuações pelas viagens não realizadas às concessionárias”, declarou a nota. A SPTrans lamentou os atrasos praticados e informou que não houve respeito ao prazo legal de 72 horas para comunicação oficial antecipada à população e ao órgão gestor de paralisação de serviço essencial.

De acordo com o órgão municipal, a paralisação prejudicou os serviços desde as 3h desta segunda. De acordo com o site do Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores em Transporte Rodoviário Urbano de São Paulo (SindMotoristas), a decisão de efetuar paralisações nesta semana foi tomada em assembleias e por unanimidade “em virtude da ausência de uma nova proposta patronal contendo a valorização das cláusulas econômicas, em especial a volta dos 30 minutos de refeição remunerados”. As concessionárias afetadas pela paralisação foram: Grajaú (zona sul), MobiBrasil (zona sul), Transppass (zona oeste), Viação Campo Belo (zona sul), KBPX (zona sul), Metrópole 3 (zona leste), Santa Brígida (zona norte), Gato Preto (zona oeste), Sambaíba (zona norte). As demais concessionárias do sistema estão com sua operação normal desde o início do dia.