Polícia prende caminhoneiro suspeito de arrastar e matar frentista em São Paulo

Homem tentou fugir de um posto de gasolina para não pagar pelo abastecimento; crime ocorreu na última quinta-feira

Motorista tentou fugir para não pagar o abastecimento



Um homem suspeito de atropelar e matar um frentista na Mooca, zona leste de São Paulo, foi preso na manhã deste domingo, 28. O crime ocorreu na última quinta-feira, 25. A prisão foi efetuada por policiais civis do 56º D. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), o rapaz teria tentado sair de um posto de gasolina sem pagar pelo abastecimento. O frentista tentou impedir a fuga, foi derrubado e arrastado por vários metros. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu. De acordo com a SSP, o suspeito estava hospedado em hotel, na Rua Mauá, no Centro da capital paulista. Ele chegou a dizer aos policiais que estava armado e que resistiria à prisão. As equipes do Garra e do Grupo Especial de Reação (GER) para negociar a rendição do suspeito. No entanto, ele não se rendeu e os policiais decidiram derrubar a porta e conseguiram prender o homem. O suspeito foi levado para a unidade do Departamento de Polícia Judiciária da Capital.