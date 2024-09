Paraná Pesquisa: Capitão Wagner lidera intenção de voto para prefeitura em Fortaleza com 28%

Em um empate dentro da margem de erro estão José Sarto (18,8%), André Fernandes (17,4%) e Evandro Leitão (15,9%)

Divulgação/Paraná Pesquisa Dados são do Paraná Pesquisa desta segunda-feira (9)



O Instituto Paraná Pesquisas divulgou nesta segunda-feira (9), seu levantamento de intenções de voto para a prefeitura de Fortaleza (CE). No cenário estimulado, onde são apresentados os candidatos ao entrevistado, Capitão Wagner (União Brasil), segue em alta, com 28,5% de intenções de voto. Em segundo lugar está José Sarto (PDT) com 18,8%. Em terceiro lugar, André Fernandes (PL) com 17,4%. Em quarto fica Evandro Leitão (PT) com 15,9%. Eles empatam tecnicamente dentro da margem de erro de 3,5 p.p.

José Sarto (PDT) se mantém na liderança como candidato mais rejeitado na disputa eleitoral para a prefeitura de Fortaleza. O candidato não receberia votos de 28,2% dos entrevistados. Capitão Wagner (União Brasil) aparece como o segundo mais rejeitado, com 23,3%. André Fernandes (PL) aparece com 21% da rejeição. Já Evandro Leitão marca 20,8%. Foram entrevistados 800 eleitores. De acordo com a Resolução TSE n º 23 600 2019 essa pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o n º CE 07071 2024 para o cargo de Prefeito.

Publicado por Tamyres Sbrile