Combinação de sistemas meteorológicos deve provocar chuvas acima de 100mm na região Sul; após ventos recordes, capital paulista não tem previsão de novos vendavais, mas deve registrar pancadas isoladas

ANTONIO MACHADO/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Paraná tem alerta de temporais e microexplosões nesta sexta-feira; São Paulo segue com calor e chuva



Nesta sexta-feira (12), a previsão do tempo destaca um cenário de alerta para a região Sul do Brasil, especificamente para o estado do Paraná. A combinação de um sistema de baixa pressão atmosférica na altura do Paraguai, um cavado meteorológico e a umidade proveniente da Amazônia deve ocasionar chuvas volumosas e severas.

O alerta abrange cidades como Foz do Iguaçu, Maringá e Curitiba, onde os acumulados podem ultrapassar os 100 milímetros. Há o risco de ventos fortes e a possibilidade de “microexplosões” — fenômeno caracterizado por correntes de ar descendentes violentas que atingem o solo.

Situação em São Paulo

Em relação aos fenômenos recentes na capital paulista, os ventos registrados nos últimos dias, que atingiram rajadas de 96 km/h, foram os mais fortes dos últimos 30 anos, causando destelhamentos e quedas de árvores.

Para esta sexta-feira, no entanto, não há previsão de vendavais dessa magnitude para São Paulo. O dia será marcado por calor, com máxima de 31°C, e possibilidade de pancadas de chuva fortes entre a tarde e a noite, tanto na capital quanto na região metropolitana e interior.

Demais regiões do país

O mapa de risco meteorológico aponta também para outras áreas de instabilidade:

Sudeste e Centro-Oeste: Há risco de temporais em Minas Gerais (especialmente no Triângulo Mineiro), Rio de Janeiro (pancadas à tarde) e no sul de Mato Grosso do Sul;

Norte e Nordeste: Chuvas em forma de temporais rápidos estão previstas para Mato Grosso, Roraima, Acre, Amazonas, além do interior do Maranhão, Piauí e norte do Tocantins;

Tempo Seco: A faixa leste do Nordeste, incluindo Pernambuco, Paraíba, litoral de Alagoas, Sergipe e Ceará, terá tempo firme, seco e com altas temperaturas;

Temperaturas

O calor predomina na maior parte do país. As máximas previstas são de 28°C em Cuiabá, 29°C em Palmas e 30°C em Porto Alegre.

*Com informações de Paula Nobre

*Reportagem produzida com auxílio de IA