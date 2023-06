Parque da Água Branca isola pássaros em prevenção à gripe aviária

Apesar de não ter nenhum caso registrado de gripe aviária no Estado de São Paulo, manejo preventivo visa evitar danos

Paulo Gil / Reserva Parques Equipes do parque da Água Branca realizam manejo de aves para áreas zootécnicas como medida preventiva à Influenza (H5N1)



Como medida preventiva à influenza, as aves que vivem no parque da Água Branca, localizado na zona oeste de São Paulo, foram isoladas no espaço zootécnico da instituição. A ação visa proteger e manter o bem estar dos animais. Além do isolamento, as equipes de educação ambiental orientam os visitantes a evitar o contato e o fornecimento de comida à fauna, que já são alimentadas por profissionais. Apesar de não ter nenhum caso registrado de gripe aviária no Estado de São Paulo, o manejo preventivo tem a finalidade de evitar danos. A ação está sendo comunicada ao conselho do parque e aos moradores da região, e os animais estão isolados em uma dependência confortável formada por duas áreas que juntas somam mais de 2.500 metros quadrados. Também foi criado um Grupo de Trabalho com biólogos, zootecnistas e veterinários da concessionária Reserva Parques; da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (SEMIL); da Universidade de São Paulo (USP); além da sociedade civil, que acompanhará os animais e seguirá as diretrizes do Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) e dos órgãos de saúde para adoção de medidas complementares, se necessárias.