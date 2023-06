Denver Nuggets x Miami Heat: Finais da NBA começam nesta quinta; saiba onde assistir

Equipes se enfrentam em série ‘melhor de 7’ para definir o título da temporada

JOE MURPHY / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP Nuggets e Heat fazem final menos midiática dos últimos anos, mas com potencial técnico



O Denver Nuggets está nas finais da NBA pela primeira vez em sua história e, a partir desta quinta-feira, 1º, enfrenta o Miami Heat (três vezes campeão) pelo título inédito. A série melhor de 7 terá a primeira partida em Denver, a partir das 21h30 (horário de Brasília), com transmissão da ESPN e Band. O Jogo 2 será no domingo, ainda em Denver e a série vai para Miami apenas no terceiro jogo (dia 7 de junho). Os dois principais nomes das equipes, Nikola Jokic e Jimmy Butler, ainda não têm um anel de campeão, o que aumenta as expectativas para uma disputa acirrada. A série é vista como a menos midiática dos últimos anos, mas com potencial para ser muito boa tecnicamente. Para os moradores de São Paulo, a NBA House transmitirá os jogos e tem ingressos disponíveis (apenas o Jogo 4 está esgotado). Adquira o ingresso aqui.

Cronograma das finais:

Jogo 1 – 1/6 – 21h30 em Denver

Jogo 2 – 4/6 – 21h em Denver

Jogo 3 – 7/6 – 21h30 em Miami

Jogo 4 – 9/6 – 21h30 em Miami

Jogo 5 – 12/6 – 21h30 em Denver (Se necessário)

Jogo 6 – 15/6 – 21h30 em Miami (Se necessário)

Jogo 7 – 18/6 – 21h em Denver (Se necessário)