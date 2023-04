Parque de São Roque suspende atividades por tempo indeterminado após morte em tobogã

Acidente ocorrido no sábado, 8, matou uma pessoa e deixou uma criança ferida

Ski Park/Divulgação Mãe e filho foram arremessados quando desciam o tobogã e bateram em uma grade de proteção



O Ski Park anunciou nesta sexta-feira, 14, a suspensão das atividades, por tempo indeterminado, após o acidente que causou a morte da professora Luciana Morgado Cerri Teixeira, de 42 anos, durante a descida de um tobogã. O filho dela, de 7 anos, ficou feiro no acidente. O parque está situado em São Roque, no interior de São Paulo. Em comunicado divulgado nas redes sociais, o Ski Park explica que a paralisação se dá em solidariedade a família e amigos da professora. “Em solidariedade a família e amigos da vítima, bem como com a finalidade de colaborar com a apuração dos fatos, comunicamos a suspensão das atividades do parque. Agradecemos pela compreensão”, diz a nota. O acidente ocorreu no sábado, 8. Eles desciam no brinquedo, quando foram arremessados e bateram em uma grade de proteção. A professora foi socorrida no local, mas não resistiu aos ferimentos. Já a criança, que estava no colo da mãe, ficou ferida e foi levada para a Santa Casa da cidade, onde está internada. O Ski Park, onde o tobogã está instalado, comunicou o fechamento do parque neste fim de semana após o acidente. “Comunicamos aos nossos clientes que o Ski Park estará fechado por luto”, diz nota oficial, divulgada no dia do ocorrido. Até o momento não se sabe o motivo do acidente. O tobogã tem pistas individuais de 350 metros de extensão. A idade mínima para o brinquedo é acima de quatro anos, com o acompanhamento de um responsável. O caso segue sendo investigado pelo Polícia Civil.