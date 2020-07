Parque Nacional da Tijuca reabre a partir desta quinta-feira

Ministério do Meio Ambiente permite a reabertura parcial do espaço, desde que seguidas as medidas de distanciamento social

(Fernando Frazão/Agência Brasil) Parque Nacional da Tijuca, no Rio de Janeiro



O Ministério do Meio Ambiente autorizou a reabertura parcial do Parque Nacional da Tijuca a partir da próxima quinta-feira, 9 de julho. Fechado desde 22 de março devido à pandemia de coronavírus, o espaço poderá retomar suas atividades desde que siga os protocolos municipais, a fim de garantir a saúde e segurança do público, conforme publicado no Diário Oficial da União nesta quarta-feira.

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, responsável pela reabertura do parque, afirmou que o Estado tem o dever de promover ações de promoção da saúde. A decisão considerou também o decreto estadual que permite a retomada de atividades em parques no município do Rio de Janeiro.

Segundo a portaria, a reabertura será “gradual e monitorada”. Durante as visitas ao parque, é obrigatório o uso de máscaras de proteção facial que cubram a região do nariz e boca, manter o distanciamento mínimo de 2 metros entre as pessoas, limitar a dez o número de participantes de atividades em grupo e respeitar os cordões de isolamento a serem instalados.

O acesso às cachoeiras, duchas, reservatórios e pequenas lagoas, bem como aos mirantes e às áreas de convivência ao ar livre, como os espaços para piquenique e churrasco, o Parque Lage e suas áreas de recreação infantil, segue proibido. Confraternizações e eventos também não serão retomados.

Será priorizada a entrada de pedestres e ciclistas. Também, veículos motorizados não poderão circular no local, com exceção dos veículos oficiais e de reparo, de transporte de turistas até o Centro de Visitantes e de esportistas de voo livre.

*Com Agência Brasil