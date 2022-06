Parques brasileiros entram na lista dos dez melhores do mundo; veja quais são

Beto Carrero World, Hot Park e Parque Terra Mágica estão em ranking elaborado pelo site TripAdvisor

Reprodução /Facebook Beto Carrero World Parque Beto Carrero World é o terceiro do ranking mundial e o melhor colocado entre os brasileiros



Três parques brasileiros entraram para a lista dos dez melhores do mundo. O Beto Carrero World, localizado em Santa Catarina, o Hot Park, situado em Goiás, e o Parque Terra Mágica, que fica no Rio Grande do Sul, fazem parte de um levantamento realizado pela TripAdvisor, site de viagens, base nas avaliações dos usuários. De acordo com o site, os parques foram ranqueados conforme a quantidade e qualidade das avaliações dos turistas durante 1º de maio de 2021 a 30 de abril. Com a melhor posição do país, o Beto Carrero World conquistou a terceira colocação da lista. Já o Hot Park ocupa a sexta posição no ranking mundial. Para fechar a lista, o Parque Terra Mágica foi escolhido como o 10º melhor parque do mundo.