Estado de São Paulo concentra a maior oferta do ramo no país, com mais de 100 parques

O uso de máscara por profissionais, funcionários e visitantes será obrigatório, assim como a medição de temperatura



O governo do Estado de São Paulo autorizou nesta quarta-feira (16) os parques temáticos que ficam ao ar livre a reabrir a partir do dia 23 de setembro. Os estabelecimentos vão poder funcionar até 8 horas por dia e com 40% da capacidade — desde que respeitem os protocolos de segurança. O uso de máscara por profissionais, funcionários e visitantes será obrigatório, assim como a medição de temperatura e a venda de ingressos somente antecipada. O acompanhamento e a fiscalização serão feitos pela Prefeitura responsável pelo município de cada parque.

De acordo com o governador João Doria, o Estado de São Paulo concentra a maior oferta do ramo no país, com mais de 100 parques e 26 mil empregos gerados. São Paulo tem nesta quarta 909.428 casos confirmados da Covid-19 e 33.253 óbitos. A taxa de ocupação dos leitos de UTI está em 50,2% no Estado e 49,8% na Grande São Paulo. O número de internados está em 4.246 em UTIs e 5.924 em enfermarias — entre casos confirmados e suspeitos.