Partido Novo inicia coleta de assinatura por CPI do abuso de autoridade do STF e do TSE

Cassação do deputado federal Deltan Dallagnol foi o estopim para sigla intensificar busca pela abertura de uma comissão no Congresso

Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados O deputado federal Marcel van Hattem (Novo-RS) é o autor da proposta



O partido Novo iniciou a coleta de assinatura para viabilizar a instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Abuso de Autoridade do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). “Cassação de Deltan Dallagnol, censura, inquéritos ilegais. Chega! Não é possível continuar desse jeito. Peço seu apoio para assinar o abaixo-assinado e divulgá-lo. Também gostaria de pedir aos parlamentares que assinem o requerimento da nossa CPI do abuso de autoridade do STF e do TSE”, enfatizou o deputado federal Marcel van Hattem (Novo-RS), autor da proposta. O presidente do partido Novo, Eduardo Ribeiro (SC), disse que o objetivo da iniciativa é debater as ações dos órgãos e os efeitos da sua decisão, uma vez que o partido aponta excessos que precisam ser serem investigados. “Investigar nunca é demais. A sociedade brasileira está perdendo a confiança na Justiça. Exige um judiciário imparcial, que age de acordo com a lei”, afirmou Ribeiro.

Ainda de acordo com Ribeiro, a CPI servirá de base para que o equilíbrio de Poderes da democracia brasileira possa ser restabelecido. “Para que a ordem impere em um país, as pessoas precisam confiar que o Poder Judiciário é capaz de oferecer justiça. A cassação do deputado Deltan Dallagnol pelo TSE mostra que integrantes das cortes mais altas do país há muito tempo abandonaram esse objetivo”, diz a nota do Novo.