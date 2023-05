Flamengo contrata atacante Luiz Araújo, ex-São Paulo, por cerca de R$ 48 milhões

Jogador de 26 anos chegará na Gávea somente no segundo semestre e assinará vínculo por cinco temporadas

Reprodução/Twitter/@Loslive Luiz Araújo foi campeão francês com o Lille



O Flamengo chegou a um acordo com o Atlanta United (EUA) pela contratação do atacante Luiz Araújo. A informação foi obtida pelo “GE.com” e confirmada pelo jornalista Mauro Cezar Pereira, do Grupo Jovem Pan. Ao todo, o Rubro-Negro pagará 9 milhões de euros (na cotação atual, cerca de R$ 48 milhões) para fechar com o jogador de 26 anos, que chegará na Gávea somente no segundo semestre e assinará vínculo de cinco anos. Formado nas categorias de base do São Paulo, o velocista tem passagem pelo Lille, onde foi campeão francês na temporada 2020/21 e da Supercopa da França (2021). Pela equipe estadunidense, o atleta soma 60 partidas, com 13 gols e 9 assistências no período. Jogador de velocista, Luiz Araújo é canhoto e costuma atuar no lado direito do ataque.