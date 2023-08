Passageiras de ônibus agridem suspeito de assédio sexual e o arrastam até batalhão da polícia; assista

Caso ocorreu no último dia 29, na Cidade Dutra; vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento das agressões

Reprodução/Twitter/@kjulimata Passageiras arrastam suspeito de assédio sexual até batalhão da Polícia Militar



Um suspeito de assediar sexualmente mulheres dentro de um ônibus, em São Paulo, foi agredido com socos e chutes, além de ser arrastado até um batalhão da Polícia Militar (PM). De acordo com a SPTrans, o caso ocorreu no último dia 29, no cruzamento entre a Avenida Senador Teotônio Vilela e a Avenida Atlântica, na Cidade Dutra, em um ônibus que fazia o itinerário Unisa-Campus 1/Terminal Santo Amaro, da Transwolff. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o suspeito é agredido. Na sequência, uma das passageiras pede para o motorista parar o veículo para o homem descer. Uma segunda passageira ainda fala: “um monte de gente aqui e ele com o zíper aberto. Não chora, não”. As mulheres seguem com as agressões e o suspeito chora. Outros passageiros que estavam dentro do ônibus pedem para elas terem calma e pararem. “É ser humano, mas é pilantra. E se estupra uma filha sua? Vai defender um pilantra desse? A gente é mulher, a gente passa por isso todo dia. Eu tenho uma filha de 15 anos. Isso é safadeza”, rebate a passageira. Após saírem do veículo, as duas passageiras e uma terceira mulher arrastam o homem até o 27º Batalhão da Polícia Militar, localizado no Parque América. A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo informou que policiais orientaram as passageiras “sobre a necessidade do registro do fato na delegacia da área e se dispuseram a levá-las, mas elas se negaram por terem compromissos pessoais. Todos os envolvidos foram liberados”, diz a nota.

*Com informações da repórter Letícia Miyamoto.