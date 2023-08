Lula embarca para o Amazonas para relançar o programa ‘Luz para Todos’

Governo deve anunciar a ampliação de linhas e a chegada de energia a regiões remotas da floresta

Ricardo Stuckert/PR/Divulgação Lula vai relançar o programa 'Luz para Todos' em Parintins



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) viaja ao Amazonas na manhã desta sexta-feira, 4, para relançar o programa “Luz para Todos”. A solenidade acontece na Praça Digital, em Parintins, a partir das 11 horas. O governo deve anunciar a ampliação de linhas e a chegada de energia a regiões remotas da floresta. “O Luz para Todos tem como conceito garantir o fornecimento de energia elétrica à população brasileira residente em regiões remotas da Amazônia Legal”, informou por meio de nota o governo. Além disso, será apresentada a interligação dos municípios de Parintins, Itacoatiara, ambos no Amazonas, e Juruti, no Pará, ao Sistema Interligado Nacional de Energia Elétrica. O presidente também vai participar da assinatura de Ordem de Serviço do Linhão entre Manaus, no Amazonas, e Boa Vista, em Roraima.

Apesar da pressão sobre a reforma ministerial, Lula apenas voltará a Brasília em 11 de agosto. Neste fim de semana, o petista vai descansar em Alter do Chão, no Pará. Na segunda-feira, 7, o presidente vai a Santarém inaugurar linhas de transmissão por fibra óptica. Nos dois dias seguintes, Lula participa da Cúpula dos Países Amazônicos, em Belém. Já na quinta-feira, 10, ele vai ao Rio de Janeiro para participar do anúncio da expansão do BRT na cidade. Para fechar a semana, na sexta-feira, 11, o governo lançará o novo PAC também na capital fluminense.

