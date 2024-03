Sequestrador de ônibus no Rio tentava fugir após briga com facção

Segundo a PM, Paulo Sérgio Lima, de 30 anos, já tinha passagem pela polícia; ele se entregou e está preso

Reprodução/RedesSociais Paulo Sérgio Lima, 30 anos, sequestrou um ônibus no Rio de Janeiro



A Polícia Militar do Rio de Janeiro descobriu o que levou um homem, identificado como Paulo Sérgio Lima, de 30 anos, a sequestrar um ônibus nesta terça-feira, 12, fazer 16 pessoas de reféns e deixar dois feridos, um estado grave. Anteriormente se falava em 16 sequestrados, sendo que entre eles havia uma criança e seis idosos. O criminoso tentava fugir da cidade após uma briga com ex-aliados da facção que domina a comunidade da Rocinha. De acordo com a PM, a razão que desencadeou o sequestrou foi porque Paulo achou que um dos passageiros do ônibus era policial, o que o levou a atirar. O ferido que está em estado grave foi identificado como Bruno Soares.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Paulo Sérgio teria comprado uma passagem para Juiz de Fora, em Minas Gerias, e o ônibus sequestrado era um pertencente a viação Sampaio. Foram necessárias três horas de negociações até que todos os reféns fossem libertos em segurança. Eles receberam atendimento dos bombeiros, para verificar o estado de saúde. O criminoso se entregou à polícia e está preso. “Anunciamos que a ocorrência está encerrada. O homem está preso e todos os reféns foram libertados seguros e agora vão passar por atendimento prévio pelos bombeiros”, disse. “Ao longo da negociação, o tomador de reféns se entregou, ainda não temos informações sobre que é o preso e o que ele estava fazendo ali”, acrescentou.

Momento em que Paulo Sérgio Lima, 29 anos, é capturado após manter 17 passageiros como reféns

pic.twitter.com/JEOfIEJrrh — Monteiro (@MonteiroPer1) March 12, 2024

Paulo Sérgio já havia sido preso em 2019 e tinha saído do sistema penitenciário em março de 2022. Nas redes sociais, o governador do Rio de Janeiro, Claudio Castro, elogiou o trabalho dos policiais. “Atuação exemplar das forças de Segurança do Rio de Janeiro! Fiquei em contato direto com o comando das polícias, passando duas determinações: resguardar a vida dos reféns e ser implacável nas negociações”, escreveu