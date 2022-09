Passageiro destrói banheiro de aeronave e precisa ser imobilizado

Um passageiro precisou ser imobilizado durante o voo após destruir o banheiro do avião. O caso ocorreu na noite desta quinta-feira, 15. A aeronave saiu do Aeroporto Marechal Rondon, em Várzea Grande (MT), com destino ao Aeroporto de Guarulhos (SP). Segundo relatos de passageiros, o homem parecia alterado e tossia de forma exagerada. Sua atitude incomodava quem estava ao seu lado. Irritado, ele levantou, foi até o banheiro da aeronave e começou a destruir o local. Em seguida, funcionários abordaram o passageiro, que não obedeceu às ordens. Neste momento, ele foi imobilizado. Dois lutadores de karatê que estavam no voo ajudaram os comissários na imobilização. Ele foi detido pela Polícia Federal (PF) assim que a aeronave pousou. A sua identidade não foi revelada.