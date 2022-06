Passageiro é detido com R$ 2,5 milhões dentro de pacotes de café em aeroporto

Receita Federal informou que o dinheiro não teve origem confirmada; caso será investigado pela Polícia Civil

Divulgação/Receita Federal Dinheiro foi apreendido pela Receita Federal no aeroporto de Guarulhos



Um passageiro foi detido com US$ 500 mil (equivalente a aproximadamente R$ 2,5 milhões) dentro de pacotes de café, nesta segunda-feira, 13, no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. De acordo com a Receita Federal, o homem veio de Brasília. A bagagem passou por revista durante fiscalização de rotina no aeroporto. Na ocasião, o dinheiro foi encontrado em pacotes de café. A Receita informou que a origem das notas não foi confirmada. O passageiro foi detido e levado para a Delegacia de Polícia Civil, localizada dentro do aeroporto, onde o caso foi registrado e será investigado.