Fim da greve: Prefeitura de SP anuncia acordo entre motoristas de ônibus e empresários

Ricardo Nunes afirmou que proposta prevê um reajuste salarial de 12,47% de maneira retroativa desde maio; com a decisão, paralisação da categoria está encerrada

Isac Nóbrega/PR - 24/02/2022 Prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes realizou o anúncio do fim da greve dos ônibus em uma entrevista coletiva



O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), realizou um anúncio durante a tarde desta terça-feira, 14, e confirmou que um acordo entre motoristas e cobradores de ônibus possibilitou o fim da greve dos ônibus na capital paulista. O mandatário alegou que os empresários do setor aceitaram a proposta de um reajuste de salário retroativo de 12,47% de maneira retroativa e com início em maio – não mais em outubro. “Está mais do que constatado que foi abusivo a greve, uma vez que eles não atenderam a determinação judicial. Determinação judicial é para ser cumprida. E a prefeitura, passado esse episódio, a gente vai fazer uma cobrança mais dura com relação às empresas, porque eles precisam ter o diálogo com seus funcionários de forma mais contínua, não é possível que todo ano a gente seja pego de surpresa e acabe sobrando para a Prefeitura de São Paulo e para os usuários do transporte”, alegou o chefe do Executivo municipal.

A fala de Nunes refere-se ao descumprimento de uma liminar da Justiça do Trabalho que determinou a manutenção de 80% do funcionamento da frota que deveria operar nos horários de pico e 60% nos demais horários. Com isso, o atendimento nas 713 linhas paralisadas será retomado de maneira gradativa e deverá se normalizar até o fim do dia. Duas empresas já iniciaram as suas operações novamente. Segundo a prefeitura da capital paulista, o rodízio de veículos permanece suspenso nesta terça-feira e os corredores de ônibus estão com as faixas liberadas. Amanhã, porém, as regras de funcionamento voltam à normalidade.

Situação das linhas de ônibus

Em circulação gradativa:

– Express (Zona Leste);

– Via Sudeste (Zona Sudeste);

– Gatusa (Zona Sul).

Com a operação paralisada:

– Santa Brígida (Zona Norte);

– Gato Preto (Zona Norte);

– Sambaíba (Zona Norte);

– Viação Metrópole (Zona Leste);

– Ambiental (Zona Leste);

– Campo Belo (Zona Sul);

– Viação Grajaú (Zona Sul);

– KBPX (Zona Sul);

– MobiBrasil (Zona Sul);

– Viação Metrópole (Zona Sul);

– Transppass (Zona Oeste); e

– Gato Preto (Zona Oeste).

Com as operações normalizadas:

– Norte Buss (Zona Norte);

– Spencer (Zona Norte);

– Transunião (Zona Leste);

– UPBUS (Zona Leste);

– Pêssego (Zona Leste);

– Allibus (Zona Leste);

– Transunião (Zona Sudeste);

– MoveBuss (Zona Leste);

– A2 Transportes (Zona Sul);

– Transwolff (Zona Sul);

– Transcap (Zona Oeste);

– Alfa Rodobus (Zona Oeste).