Passageiro é preso após não conseguir embarcar com cachorro e abandoná-lo em aeroporto de Florianópolis

Segundo a Polícia Civil de Santa Catarina, o homem, que não teve identidade divulgada, foi preso em flagrante por maus-tratos a animal ao desembarcar em Brasília

Polícia Civil de Santa Catarina Cachorro foi abandonado no estacionamento do aeroporto de Florianópolis



Um homem abandonou um cachorro no aeroporto de Florianópolis, dentro de uma caixa de transporte, depois de não conseguir embarcar com o animal, na noite de quarta-feira (20). Ele foi preso em flagrante por maus-tratos a animal, segundo a Polícia Civil de Santa Catarina. O nome do acusado não foi divulgado pela polícia e a reportagem não conseguiu contato com a defesa dele. Funcionários do aeroporto encontraram o cão dentro da caixa de transporte, entre dois carros no estacionamento do aeroporto. Eles, então, acionaram a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Proteção ao Turista que funciona no próprio aeroporto.

Os investigadores identificaram o homem que havia deixado a caixa com o cão naquele local. Ele embarcou em seguida para Brasília. Os policiais avisaram a Polícia Civil do Distrito Federal, que, através dos agentes que atuam no Posto Policial do Aeroporto Internacional de Brasília, detiveram o dono do animal assim que ele desembarcou.

Segundo a polícia, o rapaz alegou que não havia sido autorizado a embarcar com o cão, por questões técnicas relativas ao equipamento. Ele vai responder por maus-tratos a animal por ter abandonado o cão, o que pode resultar em pena com até cinco anos de prisão, além de multa e proibição da guarda de animais.

*Com informações do Estadão Conteúdo