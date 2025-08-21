Homem é impedido de embarcar com cão, abandona animal no Aeroporto de Florianópolis e é detido no DF

Ação foi registrada pelas câmeras de segurança do aeroporto que registrou o exato momento em que tudo aconteceu

Divulgação/PCSC Homem abandona animal no Aeroporto de Florianópolis



Um homem foi preso, nesta quarta-feira (20), em flagrante após abandonar um cachorro no Aeroporto Internacional de Florianópolis. Ele foi detido no Aeroporto Internacional de Brasília pela Delegacia de Repressão aos Crimes Contra os Animais (DRCA), acusado de maus-tratos por abandono. Segundo as autoridades, o homem teria sido impedido de embarcar com o animal e resolveu deixá-lo o cão na caixa de transporte no estacionamento e seguiu viagem.

A ação foi registrada pelas câmeras de segurança do aeroporto que registrou o exato momento em que tudo aconteceu. Nas imagens, é possível ver que o homem carrega o cachorro dentro de uma caixa de transporte e em seguida ele posiciona a caixa entre dois carros no estacionamento e se afasta caminhando. O animal foi encontrado pelos funcionários da concessionária que administra o aeroporto. Eles localizaram a caixa e acionaram a Delegacia de Proteção ao Turista (DPTUR).

Abandono do animal é crime e considerado maus-tratos. A lei número 9.605/98 também prevê aumento de pena quando o animal é um cão ou um gato. Existem algumas formas de fazer a denúncia, como acionar os seguintes órgãos: