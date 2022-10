Passageiros enfrentam dificuldades para deixar Fernando de Noronha após proibição de pousos

Determinação da Anac proibiu pousos no aeroporto da ilha e afetou dezenas de turistas que tentam voltar para o continente

CCintra / Creative Commons Voos com origem ou destino à ilha turística foram proibidos por tempo indeterminado pela Anac



Passageiros que viajaram para Fernando de Noronha estão enfrentando dificuldades para deixar a ilha após a decisão a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) proibir pousos de aeronaves com motores a reação por causa das condições da pista de pouso do aeroporto. A determinação da Anac é por tempo indeterminado e impactou a programação de dezenas de turistas que foram à ilha e não conseguem retornar ao continente. Em nota enviada à Jovem Pan, a GOL Linhas Aéreas informou que a proibição de pousos afetou os dois voos diários que eram operados para Fernando de Noronha. “A GOL priorizou a comunicação com todos os Clientes envolvidos desde o anúncio da ANAC no dia 06/10. Foram enviados e-mails, SMS e feitas ligações para que os impactos fossem minimizados”, diz a nota da empresa.

A empresa também afirmou que uma operação extra em parceria com a VOEPASS está prevista para acontecer nesta quarta-feira, 19, para atender os clientes que tinham bilhetes comprados para o trecho de voo entre Fernando de Noronha e Recife e que não conseguiram deixar a ilha turística. A Gol também informou que “está oferecendo todas as facilidades para os passageiros, conforme as necessidades de cada caso”. A companhia também confirmou que clientes com passagens que tenham Fernando de Noronha como destino ou partida poderão pedir reembolso, crédito ou reagendamento de viagem diretamente com a empresa. O número de passageiros afetados não foi confirmado.