Passageiros ficam feridos durante saída de emergência após pane de avião em Cuiabá

Voo sairia de Cuiabá com destino a Guarulhos, em São Paulo, e teve a decolagem abortada

Um avião da Azul teve uma pane no Aeroporto Internacional de Cuiabá – Marechal Rondon, em Mato Grosso, na madrugada desta quinta-feira, 25, antes mesmo de decolar. Passageiros ficaram feridos ao descer pelas saídas de emergência da aeronave. O voo sairia de Cuiabá com destino a Guarulhos, em São Paulo, e teve a decolagem abortada. A Centro Oeste Airports (COA), que administra o aeroporto, informou que algumas pessoas tiveram escoriações leves e foram atendidas no local. Duas pessoas foram levadas a hospitais próximos, sendo uma gestante que estava bastante abalada, mas sem ferimentos, e uma mulher que teve uma lesão no tornozelo. Em nota, a Azul lamentou o ocorrido e afirmou que está prestando todo o apoio necessário aos clientes. “Alguns clientes tiveram ferimentos leves, foram atendidos no hospital, com todo o apoio de representantes da Azul e já estão liberados. Após o incidente, a aeronave foi colocada à disposição da manutenção e a companhia está apurando as causas da pane elétrica”, disse a companhia. A COA informou que a operação do aeroporto de Cuiabá ficou paralisada entre 2h03 e 4h03. Três voos sofreram atrasos. “A situação já foi normalizada e as operações do terminal seguem regularmente”, declarou.