Passageiros são retirados às pressas de avião após fogo em esteira de bagagens em Guarulhos
De acordo com a Latam, todos os 169 viajantes foram removidos em segurança e a situação foi rapidamente controlada
Passageiros de um voo da Latam precisaram ser retirados às pressas do avião após a esteira de bagagens conectada à aeronave pegar fogo no Aeroporto Internacional de Guarulhos na noite desta quinta-feira (4). Todos os 169 viajantes foram removidos em segurança, ninguém se feriu e a situação foi rapidamente controlada, informou a companhia aérea.
Imagens do momento do incidente mostram pessoas na pista enquanto equipes do Corpo de Bombeiros atuam na ocorrência. Os passageiros foram retirados da aeronave pela ponte de embarque e pela escorregadeira. A aeronave, um Airbus A320, faria o trajeto entre São Paulo e Porto Alegre.
Em nota, a Latam informou que houve um “princípio de incêndio em um equipamento de solo de uma empresa terceirizada, responsável pelo carregamento de cargas do voo”. Segundo a empresa, “a fumaça gerada pelo equipamento acionou os protocolos de segurança”. Todos foram retirados da aeronave “com auxílio dos funcionários treinados para esse tipo de situação”.
Um grupo de 159 passageiros foi reacomodado num voo que desembarcou às 2h54 desta sexta-feira (5), no aeroporto de Porto Alegre. Outros 10 viajarão em outros voos da companhia aérea ou por via terrestre.
Veja nota da Latam:
“A LATAM Airlines Brasil informa que, durante o embarque dos passageiros do voo LA3418 (São Paulo/Guarulhos-Porto Alegre), houve um princípio de incêndio em um equipamento de solo de uma empresa terceirizada, responsável pelo carregamento de cargas do voo.
A fumaça gerada pelo equipamento acionou os protocolos de segurança. Os passageiros foram retirados da aeronave pela ponte de embarque (finger) e pela escorregadeira (escape slide), todos com auxílio dos funcionários treinados para esse tipo de situação.
Não houve feridos e a situação foi rapidamente controlada.
A LATAM está oferecendo toda a assistência necessária aos clientes impactados, que serão reacomodados em outros voos.
A companhia reforça, ainda, que a segurança está no centra de todas as suas decisões e operações.”
*Com informações do Estadão Conteúdo
Publicado por Nícolas Robert
