Pastor diz que integrantes de escola de samba que homenageou Lula terão câncer

Elias Cardoso, da Assembleia de Deus, criticou como conservadores foram retratados em desfile da Acadêmicos de Niterói

Reprodução/TV Globo Ala da Acadêmicos de Niterói retratou a família tradicional em latas de conserva



O pastor Elias Cardoso, da Assembleia de Deus, criticou na segunda-feira (16) o desfile da escola Acadêmicos de Niterói cujo samba-enredo homenageou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Durante o encerramento de convenção da Igreja em Perus, no interior de São Paulo, o religioso disse que a agremiação “tripudiou” da sua fé e afirmou que seus integrantes terão “câncer”.

“A hora que esses homens estiverem com câncer na garganta, vão lembrar com quem mexeu”, declarou o pastor.

O religioso também disse que não precisam “da parceria com o Ministério Público para fazer uma representação”. Elias Cardoso afirmou que “Deus vai responder” a “provocação que fizeram com a Igreja”.

“A Igreja não tem adúlteros, maconheiros, fumadores, drogados, prostitutas e bagunceiros, mas colocaram a mão [nela]. A Igreja do senhor está coberta, amparada pelo juiz do Supremo Tribunal Celestial, ele vai responder”, disse o pastor.

Desfile em homenagem a Lula

Pela primeira vez no Grupo Especial das escolas de samba, a Acadêmicos de Niterói levou à Marquês de Sapucaí, no domingo (15), o samba-enredo “Do alto do mulungu surge a esperança: Lula operário do Brasil”. O petista esteve presente no Sambódromo acompanhado da primeira-dama, Rosângela Lula da Silva, a Janja, de seus ministros, autoridades e políticos.

Estava inicialmente previsto a participação de Janja na homenagem. No entanto, a primeira-dama desistiu de desfilar para evitar problemas com a Justiça Eleitoral e desgastes com a base do governo. A oposição alega que o samba-enredo da escola é uma propaganda política antecipada.

Outra questão alvo de críticas foi a ala “Neoconservadores em conservada”. A escola retratou a “família tradicional”, formada por casal heterossexual e filhos, em latas de conservas. Ainda apareceram representações de evangélicos, militares e mulheres brancas na fantasia.