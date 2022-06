Paulo Cupertino é transferido para unidade prisional em Presidente Venceslau (SP)

Detento é acusado de assassinar o ator Rafael Miguel e seus pais; crime aconteceu no dia 9 de junho de 2019 na zona sul da capital paulista

Divulgação/Polícia Civil de São Paulo Paulo Cupertino foi preso por policiais do 98º DP no último mês de maio



Paulo Cupertino Matias, de 51 anos de idade, foi transferido nesta terça-feira, 7, para a Penitenciária Zwinglio Ferreira, conhecida como P1, na cidade de Presidente Venceslau, interior de São Paulo. Anteriormente, o rapaz estava detido no Centro de Detenção Provisória (CDP) 1 do Belém (SP). O empresário, que nega a realização dos crimes, é acusado de assassinar a tiros o ator Rafael Miguel e seus pais no dia 9 de junho de 2019, no bairro da Pedreira, na zona sul da capital paulista. Em 16 de maio, a Polícia Civil prendeu Cupertino – que permaneceu três anos como foragido e liderava a lista de criminosos mais perigosos do Estado – em um hotel em Interlagos, zona sul de São Paulo. Durante o período em que fugiu dos agentes de segurança, Cupertino usou nomes falsos e passou por mais de 300 endereços no Brasil, na Argentina e no Uruguai.