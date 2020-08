Paulo Guedes será ouvido por comissão do Congresso sobre a Covid-19

Na reunião, marcada para as 10h, Guedes deverá dar informações aos senadores e deputados sobre as últimas medidas governamentais para mitigar os efeitos da crise

Washington Costa/Ministério da Economia Paulo Guedes será ouvido por senadores e deputados



O ministro da Economia, Paulo Guedes, participará na próxima terça-feira (1º) de audiência pública virtual da comissão mista do Congresso Nacional que acompanha as medidas do governo federal durante a pandemia de coronavírus. Na reunião, marcada para as 10h, Guedes deverá dar informações aos senadores e deputados sobre as últimas medidas governamentais para mitigar os efeitos das crises sanitária e econômica. Essa será a terceira audiência do colegiado com o ministro, que, de acordo com o decreto legislativo que determinou o estado de calamidade pública por conta da Covid-19 e criou a comissão, deve prestar esclarecimentos ao Congresso Nacional a cada dois meses.

A comissão mista é composta de seis senadores e seis deputados e funcionará até o fim do estado de calamidade pública decorrente do coronavírus, previsto para 31 de dezembro de 2020. Presidido pelo senador Confúcio Moura (MDB-RO), o colegiado tem como relator o deputado Francisco Júnior (PSD-GO) e a senadora Eliziane Gama (Cidadania-MA) como vice-presidente. Uma das tarefas dos parlamentares é traduzir dados, números e informações técnicas para que a população possa conhecer os impactos da crise provocada pela pandemia.

*Com Agência Senado