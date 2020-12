Paulo Menezes é o novo coordenador do Centro de Contingência da Covid-19 em SP

José Medina ficou 4 meses no cargo devido a alta demanda; cargos são trocados a cada 15 dias

O coordenador do Controle de Doenças da Secretária Estadual de Saúde, Paulo Menezes, assume o cargo novamente no Centro de Contingência da Covid-19 do Estado de São Paulo. O professor de Nefrologia da Unifesp, José Medina, deixa o comando do comitê após quatro meses na função — cargo que já foi ocupado pelos também médicos David Uip e Helena Sato. Medina, no entanto, continua integrando o Centro como membro.

O grupo, formado por médicos infectologistas e epidemiologistas, é o responsável por embasar as decisões do Plano São Paulo e do governo estadual durante a pandemia do novo coronavírus. Em geral, essa mudança no comando do Centro de Contingência acontecia a cada 15 dias, mas as demandas são crescentes — o que motivou que a gestão de José Medina fosse estendida. Ele alegou cansaço pelo excesso de trabalho. O anúncio foi feito em entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes nesta segunda-feira, 14.