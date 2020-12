Enfermeira é a primeira a receber vacina contra Covid-19 em Nova York

Sandra Lindsay, que trabalha na UTI de um hospital da cidade, foi uma das primeiras pessoas em todo o país a receber uma dose do imunizante desenvolvido pela Pfizer com a BioNTech

Reprodução Youtube BC7 New York Após receber a primeira dose da vacina, a enfermeira afirmou que espera que seu gesto incentive as pessoas a também se vacinarem contra a Covid-19



Os Estados Unidos já iniciaram sua campanha de vacinação em massa contra a Covid-19. A enfermeira Sandra Lindsay foi uma das primeiras pessoas a receber uma dose do imunizante nesta segunda-feira, 12, durante uma transmissão ao vivo. A mulher, que trabalha na Unidade de Terapia Intensiva do Centro Médico Judaico de Long Island, em Nova York, trata pacientes contaminados pelo novo coronavírus. Após receber a vacina, ela agradeceu a todos os profissionais de saúde do mundo e às pessoas pelas ações individuais de combate à doença. As autoridades locais ainda não confirmaram se ela de fato foi a primeira do país a receber a vacina desenvolvida pela Pfizer com a BioNTech. De qualquer forma, o presidente Donald Trump comemorou o evento em seu perfil oficial no Twitter, onde escreveu “Primeira vacina administrada. Parabéns, EUA! Parabéns, mundo!”.

First Vaccine Administered. Congratulations USA! Congratulations WORLD! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 14, 2020

Nessa semana inaugural da campanha, três milhões de doses devem ser distribuídas prioritariamente para profissionais de saúde, funcionários de asilos e idosos. As primeiras levas da vacina contra a Covid-19 deixaram a fábrica da Pfizer em Michigan na manhã de domingo, 13. Elas foram armazenadas em caixas com gelo seco especialmente desenvolvidas para manter temperaturas abaixo de -70 ºC. Segundo as autoridades federais, 145 centros de distribuição receberão o imunizante nesta segunda-feira, enquanto 425 receberão na terça-feira e 66, na quarta-feira.

No entanto, uma pesquisa realizada pelo Pew Research em novembro indica que quatro em cada dez norte-americanos ainda dizem que não pretendem se vacinar contra a Covid-19. Deste grupo, dois admitem tomar sua dose depois que outros o façam. Por esse motivo, os ex-presidentes dos Estados Unidos, Barack Obama, George W. Bush e Bill Clinton se ofereceram para receber o imunizante em público para provar que ele é seguro.