Paulo Soares faz texto de despedida para o jornalista Antero Greco e diz que amigo está ‘em seus dias finais’

Greco foi diagnosticado com um tumor cerebral em junho de 2022 e desde então vinha realizando tratamentos para a doença

Após boatos falsos sobre a morte do jornalista Antero Greco, de 68 anos, circularem nas redes sociais, o apresentador Paulo Soares fez uma publicação afirmando que o amigo está nos “dias finais”. Os dois são amigos próximos e trabalharam juntos por anos no programa esportivo SportsCenter, da ESPN Brasil. De acordo com Paulo Soares, Greco foi diagnosticado com um tumor cerebral em junho de 2022 e desde então vinha realizando tratamentos para a doença. Atualmente, o jornalista está sedado e se alimenta por sonda no Hospital Beneficência Portuguesa Mirante, em São Paulo, sem conseguir se comunicar. “Amigos, infelizmente, o meu grande amigo e de todos nós, Antero Greco, está em seus dias finais. Tumor cerebral. Lutou desde junho de 22, mas agora não há mais o que fazer”, escreveu Soares em uma publicação.

“Dorme um sono profundo, sereno. Não acorda e não fala mais. Se alimenta por sonda. Sinais vitais ainda respondem bem. Família presente. Hoje fui com Alex Tseng, João Simões e Roberto Salim me despedir dele”, diz em outra parte do texto. O apresentador também informou que Antero Greco está cercado por familiares e amigos que tiveram a oportunidade de se despedir nos últimos dias. Após o diagnóstico do tumor cerebral, o jornalista passou por duas cirurgias, além de sessões de radioterapia e quimioterapia, até que seu estado de saúde se agravou recentemente. Em setembro do ano passado, Greco passou mal durante um programa ao vivo e precisou ser levado às pressas para o hospital. Na ocasião, ele teve que antecipar uma cirurgia que estava programada para meses depois. Desde então, o jornalista se afastou do trabalho para se dedicar ao tratamento, que incluiu sessões de radioterapia.

