Perícia vai coletar sangue das famílias das vítimas do acidente de avião em Vinhedo

Viaturas do Instituto Médico Legal estão transportando os corpos para a capital, uma viagem que deve durar cerca de uma hora e meia, sem trânsito

Reprodução/Jovem Pan Até o momento 12 corpos já chegaram ao IML de São Paulo



A perícia está se mobilizando para coletar sangue de familiares das vítimas do acidente aéreo ocorrido em Vinhedo, com o objetivo de facilitar a identificação dos corpos. O Corpo de Bombeiros já conseguiu retirar 12 vítimas dos destroços da aeronave. Bruno Pinheiro, reportando ao vivo do IML Central em São Paulo, informou que viaturas do Instituto Médico Legal estão transportando os corpos para a capital, uma viagem que deve durar cerca de uma hora e meia, sem trânsito.

A movimentação das viaturas começou por volta das 7 horas da manhã, com a remoção dos corpos para o IML. A coleta de sangue dos familiares, que estão sendo recebidos em um hotel próximo ao local da coleta, já foi iniciada para agilizar a identificação das vítimas. Assistentes sociais também estão presentes para oferecer apoio emocional aos familiares, muitos dos quais estavam na cidade para um congresso ou para passar o Dia dos Pais com a família.

Viaturas da Polícia Militar e da Polícia Científica estão escoltando os corpos até o IML. A chegada das viaturas está sendo acompanhada ao vivo, com imagens mostrando o difícil acesso devido à chuva. O isolamento da área está sendo reforçado pela Polícia Militar para garantir a segurança e a integridade do local. O processo de identificação das vítimas será complexo, e os familiares não precisarão se deslocar até o IML, permanecendo no hotel para evitar o contato direto com a situação.



*Com informações do repórter Bruno Pinheiro