Perseguição em São Paulo termina com tiroteio na Rua Augusta, policial atropelado e homem preso

Um homem foi detido na tarde de quarta-feira, 24, após atropelar um policial militar e dois motociclistas e se recusar a se render na Rua Augusta, no centro da cidade. O homem que estava em um Audi blindado, teria fugido em alta velocidade de uma viatura da PM e atropelou o policial que estava na calçada pouco antes das 15h. Tiros foram disparados nos pneus do veículo, que acabou parando no meio da rua. Vários estabelecimentos comerciais da região fecharam as portas devido aos disparos. Apesar de não conseguir escapar com o carro, o motorista resistiu às ordens de prisão. Os policiais militares tiveram que quebrar os vidros do veículo para tentar forçar o suspeito a se entregar. Equipes da perícia, da PM e da Polícia Civil foram ao local. A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que o motorista foi preso em flagrante por tentativa de homicídio. O policial atropelado foi levado para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) da Vergueiro, onde recebeu atendimento médico. O caso foi registrado no 4º Distrito Policial (DP), da Consolação. Nas redes sociais, usuários compartilharam fotos e vídeos do ocorrido.

