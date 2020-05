Pesquisa DataSenado: 75% concordam com adiamento do Enem

ANDRE MELO ANDRADE/MYPHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO MEC decidiu adiar a realização do exame por 30 a 60 dias



Uma pesquisa feita pelo DataSenado indica que 75% dos brasileiros concordam com o adiamento do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em períodos de pandemia, como do coronavírus. O levantamento entrevistou 1.200 pessoas.

Antes marcada para novembro, o postergação do Enem foi aprovada pelo Senado Federal no último dia 19. A senadora Daniella Ribeiro (PP-PB), autora da proposta que determina o adiamento da aplicação de provas em períodos de calamidade, defende que a mudança das datas é uma forma de se fazer justiça com os estudantes mais pobres, que não tem acesso à internet e, portanto, não conseguem acompanhar aulas à distância.

O ministro da Educação, Abraham Weintraub, informou em sua conta pessoal que o Ministério da Educação (MEC) decidiu adiar a realização do exame por 30 a 60 dias. Além disso, as inscrições foram prorrogadas até esta quarta-feira (27).

* Com informações da Agência Senado