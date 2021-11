Pesquisadores renunciam à Ordem do Mérito Científico após Bolsonaro retirar homenagens

Em carta aberta, 21 condecorados falam em ‘indignação, protesto e repúdio’ e dizem que decisão presidencial ‘ignora a ciência’

Reprodução / Unicamp Em carta aberta, 21 homenageados anunciam a renúncia coletiva a Ordem Nacional do Mérito Científico



Cientistas brasileiros condecorados com a Ordem Nacional do Mérito Científico renunciaram de maneira coletiva à homenagem neste sábado, 6. Em carta aberta, 21 homenageados destacam “indignação, protesto e repúdio” pela decisão do presidente Jair Bolsonaro de retirar o cientista Marcus Vinícius Guimarães de Lacerda, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), profissional contrário ao uso da cloroquina contra a Covid-19, e a diretora da entidade, pesquisadora Adele Benzaken, dos condecorados. Na mensagem coletiva, eles citam “perseguição aos cientistas” e dizem que a exclusão aconteceu 48 horas após os profissionais serem mencionados na lista de agraciados. “Não compactuamos com a forma pela qual o negacionismo em geral, as perseguições a colegas cientistas e os recentes cortes nos orçamentos federais para a ciência e tecnologia têm sido utilizados como ferramentas para fazer retroceder os importantes progressos alcançados pela comunidade cientifica brasileira”.

A nota divulgada menciona que a Ordem Nacional do Mérito Científico, fundada em 1993, é um “instrumento de Estado para reconhecer contribuições científicas e técnicas de personalidades brasileiras e estrangeiras” e a indicação acontece por meio de uma comissão, formada por membros do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, da Academia Brasileira de Ciências e da SBPC. “Nossos nomes foram honrosamente indicados por essa comissão”, diz o texto que cita ser uma honra a condecoração, sendo “um maiores reconhecimentos que um cientista pode receber em nosso país”, mas rebate: “A homenagem oferecida por um governo federal que não apenas ignora a ciência, mas ativamente boicota as recomendações da epidemiologia e da saúde coletiva, não é condizente com nossas trajetórias científicas. Em solidariedade aos colegas que foram sumariamente excluídos da lista de agraciados, e condizentes com nossa postura ética, renunciamos coletivamente a essa indicação”, conclui.