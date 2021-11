Após ameaças, Barra Torres pede proteção policial a diretores da Anvisa

Servidores da agência têm recebido e-mails com conteúdo agressivo em razão da eventual aprovação da vacinação contra a Covid-19 em crianças

Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado 'São três ameaças, segunda e terceira da mesma fonte. São ameaças ao Estado brasileiro, a Anvisa é órgão de Estado', disse em entrevista



O diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Antônio Barra Torres, afirmou, nesta sexta-feira, 5, que pediu proteção policial a diretores e funcionários após o órgão receber, nos últimos dias, três ameaças relacionadas a uma eventual aprovação de vacinas contra a Covid-19 para crianças. Como a Jovem Pan mostrou, servidores receberam e-mails com ameaças em duas oportunidades em um intervalo de 24 horas.

“São três ameaças, segunda e terceira da mesma fonte. São ameaças ao Estado brasileiro, a Anvisa é órgão de Estado. É poder de polícia do Estado para assuntos ligados à vigilância sanitária”, disse Barra Torres em entrevista à emissora Globo News. O diretor da Anvisa também disse que os ataques não são razoáveis. “Temos um histórico de pressões desnecessárias que sofremos até este momento e agora vem mais essa, no nível pessoal e no profissional. Não é razoável. As autoridades precisam agir de maneira exemplar”, afirmou.

Barra Torres não detalhou as suspeitas, mas, na entrevista à emissora, afirmou que, além do movimento antivacina, pode haver “outra motivação” para as ameaças. “As possibilidades são inúmeras, obviamente são fontes criminosas ligadas ao pensamento antivacina”, pontuou. Em nota, divulga na quarta-feira, 3, a Anvisa disse que “segue com a sua missão institucional de proteger a saúde do cidadão de maneira ampla e se mantém na vanguarda do enfrentamento da Covid-19 em nosso país”.