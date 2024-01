Petrobras abre mais de 180 vagas de estágio com bolsa de R$ 1.825

Processo seletivo reserva oportunidades para candidatos negros e pessoas com deficiência; interessados podem se inscrever entre os dias 22 de janeiro e 3 de fevereiro

REUTERS/Paulo Whitaker/File Photo O processo seletivo inclui uma prova objetiva online, uma entrevista em vídeo e uma dinâmica de grupo online



A Petrobras divulgou um novo edital para o programa de estágio, oferecendo mais de 180 vagas, além de formação de cadastro de reserva. A empresa informou que o processo seletivo reserva 30% das oportunidades para candidatos negros e 10% para pessoas com deficiência. O regime de trabalho será híbrido, com atividades home-office e nas dependências da empresa, totalizando 20 horas semanais, de segunda a sexta-feira. As vagas estão disponíveis em diversos Estados, como Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Norte, Bahia, Minas Gerais, Amazonas, Ceará, Pernambuco, Bahia e Sergipe. Os interessados podem se inscrever no site da estatal entre os dias 22 de janeiro e 3 de fevereiro. O processo seletivo inclui uma prova objetiva online, uma entrevista em vídeo e uma dinâmica de grupo online.

Podem participar do processo seletivo estudantes dos cursos superiores de Administração, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Análise de Dados, Biologia, Ciências Contábeis, Direito, Economia, Engenharias diversas, Geofísica, Geologia, Jornalismo, Marketing, Oceanografia, Psicologia, Publicidade e Propaganda, Química e Tecnologia da Informação. Durante o estágio na Petrobras, os estudantes terão a oportunidade de atuar nos projetos e operações da empresa, além de participar de treinamentos. A bolsa-auxílio mensal será de R$ 1.825, além de vale-transporte, seguro contra acidentes pessoais e recesso remunerado de 15 dias a cada seis meses, conforme previsto em lei.