Eduardo Paes veta abertura de clubes de tiro no Rio de Janeiro

Decisão foi tomada no Plano Diretor do município fluminense; vereador articula apoio para derrubar veto

Tomaz Silva/Agência Brasil O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, decide vetar a abertura de clubes de tiro e estandes de tiro na cidade



O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, decidiu vetar a abertura de clubes e estandes de tiro na cidade. A decisão foi tomada em relação ao parágrafo 1º do Artigo 340 do Plano Diretor, publicado no Diário Oficial do município. O Plano Diretor é um instrumento legal que tem como objetivo propor uma política de desenvolvimento urbano e orientar o processo de planejamento da cidade. Ele busca ordenar o desenvolvimento da cidade, garantir seu pleno funcionamento e promover o bem-estar de seus habitantes. Anteriormente, o trecho vetado permitia a abertura de clubes e estandes de tiro, com exceção de áreas residenciais, de conservação ambiental ou em favelas, desde que houvesse um distanciamento mínimo de unidades de ensino. Autor da emenda que possibilitava a autorização, o vereador Vitor Hugo (MDB) articula apoio para derrubar o veto de Paes quando o recesso parlamentar terminar, em fevereiro.