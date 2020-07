Petrobras vai doar dez mil botijões de gás a comunidades carentes

Botijões de gás serão entregues a comunidades de todo o Brasil

Marcello Casal/Agência Brasil Distribuição de gás visa reduzir o impacto da pandemia



A Petrobras e a Liquigás vão doar, juntas, 10 mil cargas para botijões de gás de cozinha de 13 kg para comunidades de todo o país em situação de vulnerabilidade causada pela pandemia do novo coronavírus. A entrega das cargas de botijões será feita em uma parceria da Petrobras com a rede de revendas da Liquigás. De acordo com o diretor de Relacionamento Institucional da companhia, Roberto Ardenghy, o objetivo é ajudar famílias que enfrentam dificuldades durante a pandemia.

A estatal também informou que já destinou mais de R$ 30 milhões em doações para contribuir no combate à Covid-19. Além dos botijões, a Petrobras está doando combustível para ambulâncias, veículos de transportes de médicos e geradores de hospitais públicos e filantrópicos. A previsão é doar até 3 milhões de litros de combustível.

*Com Agência Brasil