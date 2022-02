Petrópolis inicia 5º dia de buscas com previsão de chuvas; mortes já chegam a 137

Segundo o Inmet, há riscos de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas; mais de 200 pessoas estão desaparecidas

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO Ao todo, 967 cidadãos estão desabrigados, sendo atendidos em 19 pontos de apoio



O número de mortos em Petrópolis, cidade da região serrana do Rio de Janeiro, pelas fortes chuvas que atingiram o município desde a última terça-feira, 15, já chegam a 137. As equipes de buscas e resgate iniciam o quinto dia de trabalhos. Para este sábado, a previsão da Defesa Civil é de chuvas moderadas a fracas. Por sua vez, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), alerta para chuvas intensas e “grande perigo” pelo acumulado das precipitações. Para o período da manhã, a previsão é de pancadas de chuvas isoladas e ventos fracos, enquanto para a tarde e noite de hoje, as estimativas do órgão são de “muitas nuvens com pancadas de chuva, por vezes fortes, e com trovoadas isoladas”. “Chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h). Risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas”, diz comunicado do órgão.

Até o momento, 218 registros de desaparecidos já foram contabilizados. Último boletim da Defesa Civil Nacional, que cita informações da Prefeitura de Petrópolis, Defesa Civil Estadual e do Governo Estadual, aponta que 24 pessoas foram resgatadas com vida. Ao todo, 967 cidadãos estão desabrigados, sendo atendidos em 19 pontos de apoio. Desde a terça-feira, foram registradas 675 ocorrências, sendo 546 deslizamentos. Neste sábado, o risco geológico permanece “muito alto” no município. “Há previsão numérica de novos eventos de chuva para os próximos 3 dias dias de forma intermitente, o que demanda atenção especial ao longo deste período”, diz nota da Defesa Civil.