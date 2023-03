PF apreende 60 toneladas de pescado ilegal no Rio de Janeiro

Donos de barcos foram presos em flagrante e multados em R$ 2.446.800,00

Polícia Federal/Divulgação PF deflagrou nesta sexta-feira, 25, a Operação Camarão Rosa



A Polícia Federal (PF) apreendeu 60 toneladas de pescado ilegal, nesta sexta-feira, 24, na Região dos Lagos, no Rio de Janeiro. A ação, que fez parte da Operação Camarão Rosa, em conjunto com o ICMBIO e o Ibama, teve por objetivo o combate à pesca predatória do camarão rosa, espécie que se encontra no período de defeso, além de coibir a pesca ilegal e fiscalizar o turismo náutico nos limites da Reserva Extrativista Marinha do Arraial do Cabo. De acordo com a PF, durante diligências, as equipes abordaram duas embarcações e observaram que, em ambas, havia grande quantidade de pescado da espécie cavalinha nos porões. “Tal pesca foi realizada de forma ilegal, em razão do período de defeso. Posteriormente, foi constatado que a quantidade encontrada de pescado totalizava cerca de 60 toneladas de cavalinha”, informou a corporação por meio de nota. Os donos dos barcos foram presos em flagrante e conduzidos ao Posto da Polícia Federal em Cabo Frio, além de terem sido multados em R$ 2.446.800,00. As embarcações e os petrechos de pesca foram apreendidos, assim como o pescado, que foi doado para diversas instituições de caridade e comunidades carentes de todos os municípios da Região dos Lagos.