PF apreende arsenal de milícias e facções criminosas em operação no RJ

Divulgação/Polícia Federal Arsenal apreendido pela Polícia Federal durante operação no RJ



A Polícia Federal (PF) apreendeu 176 armas durante a quarta etapa da Operação Desarmada, nesta quinta-feira, 15. no Rio de Janeiro. Foram 99 pistolas, 25 fuzis, 21 revólveres, 12 rifles, 11 carabinas, e 8 espingardas calibre 12, além de 528 carregadores. O armamento estava escondido em um deposito clandestino, em Nova Iguaçu, que pertencia a uma quadrilha que vendia armas irregulares. O número de armas apreendidas desde o início da operação subiu para 1.683 no total. Segundo a PF, também foram apreendidos milhares de munições e acessórios. “A apreensão de uma quantidade tão expressiva de material bélico é de suma importância perante o objetivo de impedir que as armas de fogo sejam introduzidas no mercado clandestino, visando o enfraquecimento de organizações criminosas como milícias, escritórios do crime e facções”, disse a corporação. Em fevereiro, quatro pessoas foram presas comercializando armas de fogo sem a vigilância armada, sem a guia de tráfego correta e com a atividade comercial de material bélico suspensa, em desacordo com as normas. Na ocasião, 80 armas foram apreendidas, sendo 68 fuzis e 12 revólveres e munições. Em outra etapa da operação, deflagrada em março, quando foi apreendido 1.421 armas de fogo, além de milhares de munições e acessórios.