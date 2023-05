PF apreende avião com carga de 290 kg de skunk em Belém

Segundo a corporação, droga seria levada para Petrolina, no interior de Pernambuco; um homem foi preso durante a ação

Divulgação/Polícia Federal Droga seria levada para Pernambuco, mas foi apreendia pela Polícia Federal



A Polícia Federal (PF) interceptou um avião com 290kg de skank, um tipo de maconha concentrada, na manhã deste sábado, 27, em Belém, no Pará. Segundo as investigações, a aeronave tinha como plano de voo para Petrolina, no interior de Pernambuco. A decolagem estava prevista para ocorrer às 7h30, do Aeroporto Internacional de Belém. Um home foi preso durante a ação. Segundo a PF, ele caminhava em direção à aeronave e correu quando viu os agentes da PF. No entanto, ele foi alcançado pelos agentes. De acordo com a corporação, a droga ocupava boa parte da aeronave. Ele deve responder pelo crime de tráfico interestadual de drogas. O piloto do avião não foi preso. De acordo com a PF, “não foi verificada participação dele no crime”. O avião e o celular do preso foram apreendidos. O caso segue sendo investigado pela corporação.