PF apreende carreta com 25 toneladas de alho descaminhado da Argentina

Carga, que tinha como destino a cidade de São Paulo, foi retida por policiais federais no Paraná

Polícia Federal/Divulgação Carreta com 25 toneladas de alho descaminhado da Argentina



A Polícia Federal (PF) apreendeu, na manhã desta sexta-feira, 12, uma carreta com 25 toneladas de alho importado da Argentina sem documentação fiscal. O veículo estava em um galpão nas proximidades da Aduana da Ponte Internacional da Amizade, na cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná. De acordo com a corporação, agentes federais realizavam uma diligência na região próxima à fronteira com o Paraguai, quando desconfiaram do caminhão no interior de um galpão. Ao vistoriarem o local, encontraram cerca de 25 toneladas de alho importado da Argentina, “com diversas inconsistências na documentação fiscal, que foi apresentada pelo responsável da carga”, informou a PF. A carga, que tinha como destino a cidade de São Paulo, foi retida e apreendida pelos policiais federais, além de ser encaminhada à Delegacia da Receita Federal. O crime de descaminho se caracteriza pelo não pagamento dos impostos devidos pela entrada, saída ou consumo de mercadorias, tendo previsão de penas que variam de 1 a 4 anos de reclusão. Por ser um crime federal, um inquérito será instaurado pela PF para identificação dos envolvidos no ocorrido.