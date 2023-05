PF apreende cocaína dentro de garrafas de sucos e frascos de perfumes no Aeroporto de Guarulhos

Suspeito, que foi preso com a droga, tentava embarcar para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos

Polícia Federal/Divulgação Droga foi apreendida com um passageiro no Aeroporto Internacional de São Paulo



A Polícia Federal (PF) apreendeu mais de sete quilos de cocaína com um passageiro no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. O suspeito tentava embarcar com a droga para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. De acordo com a corporação, agentes federais, da equipe do K9, ao fiscalizarem os passageiros que realizavam o check-in, perceberam a indicação do cão farejador e acompanharam a passagem da mala suspeita pelo aparelho de raio-x. Na mala do homem, um brasileiro de 20 anos, havia garrafas e frascos. A bagagem foi aberta pelo suspeito e, ao abrir uma das garrafas de suco, o policial constatou que o líquido, na verdade, era cocaína diluída. O homem foi conduzido à delegacia e preso. Nesta terça-feira, a PF também deflagrou a Operação Rota 98 II, nas cidades de São Luís, no Maranhã, e em Cuiabá, no Mato Grosso, com o objetivo de desarticular associação criminosa voltada para o tráfico interestadual de drogas. Na ação, três alvos foram presos preventivamente, e um homem foi detido em flagrante por uso de documento falso. Além disso, foram apreendidos R$ 33.800 em espécie e bens que somam a quantia aproximada de R$ 280.000. Diante da situação, os investigados poderão responder por tráfico de drogas interestadual e associação para o tráfico, com penas que podem chegar a mais de 15 anos de prisão.