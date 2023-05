Polícia resgata homem mantido em cativeiro no Distrito Federal

Vítima teve o carro roubado e foi encontrada nesta segunda-feira, em uma área invadida na Asa Norte

Divulgação/PMDF PMDF apreendeu um veículo e uma bicicleta



A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) libertou um homem de um cativeiro, nesta segunda-feira, 22, na Asa Norte, em Brasília. O rapaz estava desaparecido desde sábado, 20. Ele teve o carro roubado e foi levado para um cativeiro em uma área invadida. Segundo a PMDF, agentes do Policiamento Orientado pela Inteligência avistaram dois homens em situação de vulnerabilidade, que frequentam uma área de invasão na Quadra 910, conduzindo um veículo com registro de roubo ou furto. A dupla estacionou o automóvel e tirou uma bicicleta de dentro do porta-malas. A equipe 3º Batalhão foi acionada e interceptou o veículo. Os dois homens foram abordados e conduzidos à 5ª Delegacia para o registro da ocorrência. No local, foi constatado que ambos possuem diversas passagens pela polícia. Os dois disseram que o carro pertencia a um homem, desaparecido desde sábado. A bicicleta e o carro foram apreendidos.

Os policiais retornaram à Quadra 910 e fizeram uma varredura. A vítima foi encontrada em um barraco e libertada. Ele informou os policiais que estava mantido em cativeiro sob constante ameaça. De acordo com a PMDF, ele relatou que tentou fugir, mas os criminosos usaram um cachorro para impedir a fuga. O animal chegou a morder a perna da vítima. A polícia informou que um casal foi levado à delegacia, por suspeita de participar do revezamento da vigilância da vítima. O casal foi qualificado e liberado.